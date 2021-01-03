الرئيس اللبناني ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2021 - 15:26
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السيد حسن نصر الله يتحدث اليوم الساعة 6:00 مساء بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
العراقيون يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس في ساحة التحرير وسط العاصمة
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نحن أوفياء للشهداء ونحرص على أن يطال القصاص كل من ارتكب الجريمة
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: استقرار العراق هو استقرار لكل المنطقة وهذا لن يتحقق من دون إخراج القوات الأميركية
الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي: سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء
وزير الخارجية الإيراني يحذّر الرئيس الأميركي من أنّ أي لعب بالنار سيقابل برد جاد لا سيما على أصدقائه المقربين
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: إيران أثبتت أنّها لن تتغاضى عن أي تهديد وسترد بالمثل وبحزم على أي عمل عدواني ضدها
لجان المقاومة الفلسطينية: الشهيد سليماني شكل خطراً وجودياً على الكيان الصهيوني ووقف سداً منيعاً بوجه المخططات الأميركية
المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام: خروج واشنطن من المنطقة هو القصاص الذي يرقى لشهادة القائدين سليماني والمهندس
مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "الوفاء لدماء الشهداء" في مدينة صعدة شمال اليمن
كلمة لقائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت
إعلام العدو: إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في الرأس جراء إلقاء الحجارة عليها في الضفة الغربية
الرئيس ميشال عون عبر تويتر: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره
منظمة الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام شرط الالتزام بالنظافة والسلامة
الهند ترخص للقاح أسترازينيكا-أكسفورد ولقاح محلي آخر ضد فيروس كورونا
11 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي يعلنون أنهم سيعارضون مصادقة الكونغرس الأسبوع المقبل على فوز جو بايدن بالرئاسة
الإعلام الأميركي: تعرض منزلي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للتخريب
خفر السواحل الأميركيون يعلقون عمليات البحث عن قارب فقد قبل 3 أيام بين البهاما وفلوريدا وعلى متنه 20 شخصاً
5 قتلى في تفجير استهدف سيارة تقل رئيس مجلس العلماء في ولاية كابيسا الأفغانية
عدد من القتلى في هجوم شنه مسلحون غرب النيجر قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الحكومة الفرنسية تمدد ساعات حظر التجوّل الليلي في 15 منطقة إدارية لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا
الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد
اليونان تمدد الإغلاق الصارم لمدة عشرة أيام
طقس لبنان غدا الأحد غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس اللبناني ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته (الوكالة الوطنية)
منذ 3 ساعة
3 January، 2021
الرئيس اللبناني ميشال عون
لبنان
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