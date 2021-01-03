الرئيس اللبناني ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2021 - 15:26

الرئيس اللبناني ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته (الوكالة الوطنية)

منذ 3 ساعة 3 January، 2021
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