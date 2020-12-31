إيهود باراك يدعو لإسقاط نتنياهو

دعا رئيس حكومة العدو الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك الخميس “جميع المعارضين الإسرائيليين لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”.

وقال صحيفة “هارتس” الصهيونية إن “باراك اعتبر أن مهمة إزالة نتنياهو من المنصب المهمة الأولى من أجل إعادة تشغيل إسرائيل”.

ولفتت الصحيفة الى ان “باراك علق على الاغلاق الشامل الثالث ضد كورونا، قائلا: ما الذي يوجد لدينا؟ وباء مضلل، إغلاق ثالث سيرمي في صندوق القمامة عشرة مليارات الشواكل ويلقي للشارع بنحو 130 ألف عامل آخر وعشرات الآلاف من المصالح التجارية”.

وأضافت الصحيفة أن “نتنياهو يرتكب خطيئة عبر تسخير مصالح إسرائيل وجمهورها لصالح التملص من محاكمته وتنمية عبادة الشخصية”، وتابعت “باراك يرى أن فوز جو بايدن والإطاحة بنتنياهو عبر الانتخابات، يمكن أن تكون علامات استيقاظ أولى، وفي طريق الخروج من الأزمة”.

يشار إلى أن الحكومة الصهيونية تشهد حالة من عدم الاتزان السياسي بعد تقديم العديد من المسؤولين في حزبي “الليكود” وحزب “ازرق ابيض”، استقالتهم لوجود خلاف، إضافة إلى الذهاب إلى انتخابات جديدة للكنيست خلال شهر آذار/مارس المقبل.

المصدر: فلسطين اليوم