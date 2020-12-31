مصر تسجل ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء امس الأربعاء، عن تسجيلها ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 1411 حالة مقابل 1333 في بيانات الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1411، لتصل إلى 136644 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بعد أن سجل يوم 26 سبتمبر 1189 حالة، وفي 27 ديسمبر 1226، وفي 28 ديسمبر 1359، وفي 29 ديسمبر 1333، وذلك بعد أن تراجع هذا المعدل سابقا إلى أقل من 200.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 56 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 7576 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم