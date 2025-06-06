قيادة الجيش اللبناني تدين الاعتداءات المتواصلة من قبل العدو “الإسرائيلي” وتحذّر من أنها قد تجمد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية MECHANISM في ما خص الكشف على المواقع – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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June 6 2025 - 11:22

قيادة الجيش اللبناني تدين الاعتداءات المتواصلة من قبل العدو “الإسرائيلي” وتحذّر من أنها قد تجمد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية MECHANISM في ما خص الكشف على المواقع

منذ 55 mins 6 June، 2025
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