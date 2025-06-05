معلومات المنار: دخل الجيش الى المبنى ولم يجد سلاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 23:54

معلومات المنار: دخل الجيش الى المبنى ولم يجد سلاحا

منذ 34 mins 5 June، 2025
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