تاتش” توسّع خدماتها الإقليمية باتفاق تجوال مع “زين عمانتل”

اعلنت شركة “تاتش” في بيان انها وقّعت اتفاقية تجوال جديدة مع شركة “زين عُمانتل الدولية ( ZOI) وبحسب هذه الاتفاقية، سيتمكن مشتركو شبكتي “زين” و “عمانتل” القادمين من دول تواجد الشركتين، وهي الكويت، السعودية، الأردن، العراق، البحرين، السودان، جنوب السودان، وسلطنة عمان، من الاستفادة من خدمة التجوال على شبكة “تاتش” خلال زيارتهم للبلد، واستخدامها بأسعار مشجّعة، تمثّل هذه الاتفاقية الجديدة ، بحسب البيان، جزءاً من خطة “تاتش” للمساهمة في إعادة قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية اللبناني للعب دوره الحيوي على صعيد المنطقة والخليج العربي.

المصدر: موقع المنار