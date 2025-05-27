السويد تستدعي سفير كيان العدو الاسرائيلي بسبب منع دخول المساعدات الى غزة

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن “حكومته ستستدعي السفير الإسرائيلي من أجل الاحتجاج على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وقال كريسترسون في حديث له الاثنين إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات ويمارس ضغوطا دبلوماسية على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأضاف كريسترسون “لقد كنا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر، سواء على المستوى الشخصي أو بالتعاون مع العديد من البلدان الأوروبية الأخرى”، وأكد أنه “يؤيد مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرغارد، أعلنت في الـ20 من أيار/مايو الجاري، أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل “فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة”، وأضافت “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”، وأوضحت أنه “لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”، وأكدت ان “العقوبات ستستهدف وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل”ز

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلق العدو الاسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام