“الصحة العالمية”: غزة على حافة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية

حذّرت “منظمة الصحة العالمية” من “الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “غالبية مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية قد نفدت بالكامل، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية”.

وأوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط حنان بلخي خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف الاثنين أن “نحو 64% من المعدات الطبية الأساسية قد وصلت إلى مستوى الصفر، إضافة إلى 43% من الأدوية و42% من اللقاحات الحيوية”.

وأكدت بلخي أن “51 شاحنة إغاثية تابعة لمنظمة الصحة العالمية ما زالت عالقة على حدود القطاع، بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة لدخول غزة، رغم الحاجة الماسة والفورية لهذه الإمدادات”، وأضافت “هل يمكن تخيّل جرّاح يعالج كسراً من دون مخدر؟ هذا هو الواقع في مستشفيات غزة اليوم، حتى المحاليل الوريدية والإبر والضمادات أصبحت شحيحة”.

ونبهت بلخي إلى “النقص الحاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم وعلاجات الأمراض المزمنة”، وحذرت من أن “استمرار الوضع بهذه الصورة ينذر بكارثة صحية شاملة تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى والجرحى في القطاع المحاصر”.

وتواصل سلطات العدو الاسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تشدد حصارها المطبق على قطاع غزة، عبر منع إدخال أي مساعدات إغاثية وغذائية وطبية ووقود، وكذلك كلّ الإمدادات الأخرى التي من شأنها إبقاء أهل القطاع على قيد الحياة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام