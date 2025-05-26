“كتائب القسام” تستهدف قوات العدو الاسرائيلي ودباباته بالقذائف وحقول الألغام في غزة

أكدت “كتائب عز الدين القسام” في بيان لها مساء الإثنين أن “مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية بمنطقة القرعة وقوة أخرى شرق شارع المنطار وأوقعت بينهم قتلى وجرحى”، وتابعت “كما استهدفوا دبابة ميركفاه صهيوينة بقذيفة الياسين 105 داخل بيارة قنديل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 22-05-2025”.

وقالت الكتائب “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيوينة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد بمنطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24-05-2025″، واضافت أن مجاهديها “استهدفوا قوة صهيونية قوامها 4 جنود صهاينة بعدد من القذائف المضادة للأفراد”.

وأشارت الكتائب إلى أن “المجاهدون تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة هندسية صهيونية أخرى تسللت ليلاً شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقتٍ سابق أن “المجاهدون استهدفوا آليات عسكرية وجنوداً لجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، محققين إصابات مباشرة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام