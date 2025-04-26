وزارة الصحة اليمنية: إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان نتيجة عدوان أمريكي استهدف حيا سكنيا غرب الروضة في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 22:14

وزارة الصحة اليمنية: إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان نتيجة عدوان أمريكي استهدف حيا سكنيا غرب الروضة في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء

منذ 8 mins 26 April، 2025
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