برنامج الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لنحو 650 ألف امرأة وطفل في اثيوبيا لنقص التمويل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 15:04

برنامج الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لنحو 650 ألف امرأة وطفل في اثيوبيا لنقص التمويل

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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