“كان” العبرية: المقاومة نجحت في هجوم 7 أكتوبر بالحصول على وثائق من معبر “إيرز” بداخلها خطة وضعها الجيش للتوغل البري لقطاع غزة وذلك أدى لتغيير الخطط الإسرائيلية وتأخير التوغل البري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 23:08

“كان” العبرية: المقاومة نجحت في هجوم 7 أكتوبر بالحصول على وثائق من معبر “إيرز” بداخلها خطة وضعها الجيش للتوغل البري لقطاع غزة وذلك أدى لتغيير الخطط الإسرائيلية وتأخير التوغل البري

منذ 2 ساعة 21 April، 2025
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