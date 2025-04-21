الفاتيكان: البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 23:08

الفاتيكان: البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب

منذ 2 ساعة 21 April، 2025
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