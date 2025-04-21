كتائب القسام: استدرج مجاهدونا قوة هندسية إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة مسبقاً وفور وصول القوة إلى مكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2025 - 18:44

كتائب القسام: استدرج مجاهدونا قوة هندسية إسرائيلية إلى عين نفق مفخخة مسبقاً وفور وصول القوة إلى مكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 37 mins 21 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة