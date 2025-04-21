حزب الله: البابا فرنسيس آمن بالسلام ودعا إلى نبذ الحروب وعمل بإيمان عميق على زرع قيم المحبة والتسامح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 16:14

حزب الله: البابا فرنسيس آمن بالسلام ودعا إلى نبذ الحروب وعمل بإيمان عميق على زرع قيم المحبة والتسامح

منذ 1 ساعة 21 April، 2025
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