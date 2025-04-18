مكتب الصحة في الحديدة: استشهاد 38 عاملا وموظفا وإصابة 102 آخرين في حصيلة غير نهائية لجريمة العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 07:00

مكتب الصحة في الحديدة: استشهاد 38 عاملا وموظفا وإصابة 102 آخرين في حصيلة غير نهائية لجريمة العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية

منذ 1 ساعة 18 April، 2025
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