المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للعب دور إيجابي في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 13:56

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للعب دور إيجابي في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

منذ 19 mins 17 April، 2025
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