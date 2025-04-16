إعلام العدو: عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة المخطوفين يتخطى 110 آلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 08:52

إعلام العدو: عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة المخطوفين يتخطى 110 آلاف

منذ 16 mins 16 April، 2025
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