والد جندي إسرائيلي أسير في غزة: نتنياهو يرى أنه لا توجد حاجة ملحة للتواصل مع أقارب القتلى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2025 - 08:52

والد جندي إسرائيلي أسير في غزة: نتنياهو يرى أنه لا توجد حاجة ملحة للتواصل مع أقارب القتلى

منذ 56 mins 16 April، 2025
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