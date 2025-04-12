موقع دروب سايت عن بيانات من ميتا: شركة ميتا امتثلت لـ94% من طلباتها إزالة منشورات عن إسرائيل منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 04:48

موقع دروب سايت عن بيانات من ميتا: شركة ميتا امتثلت لـ94% من طلباتها إزالة منشورات عن إسرائيل منذ 7 أكتوبر

منذ 23 mins 12 April، 2025
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