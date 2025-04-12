هيئة البث العبرية: الجنود الموقعون من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداغ وموران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 01:44

هيئة البث العبرية: الجنود الموقعون من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري وشلداغ وموران

منذ 1 ساعة 12 April، 2025
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