مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش: 40 % من مرضى الكلى ماتوا خلال الحرب بسبب تدمير وحدات غسيل الكلى وشح الأدوية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 08:16

مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش: 40 % من مرضى الكلى ماتوا خلال الحرب بسبب تدمير وحدات غسيل الكلى وشح الأدوية

منذ 36 mins 11 April، 2025
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