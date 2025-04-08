الوزير هاني يبحث مع الجزائر سبل دعم القطاع الزراعي

بحث وزير الزراعة نزار الهاني مع الجزائر سبل دعم القطاع الزراعي وتوسيع الشراكة بين لبنان والجزائر، وتفعيل الشراكات التقنية والعلمية.

وزار السفير الجزائري في لبنان كمال بوشامة، اليوم، وزير الزراعة في مكتبه في بيروت، في إطار سلسلة اللقاءات الرسمية التي يجريها مع المسؤولين اللبنانيين.

وتناول اللقاء الذي يندرج في سياق تعزيز التعاون الثنائي، سبل توسيع الشراكة بين بيروت والجزائر في المجال الزراعي، ولا سيّما في ما يتعلّق بالأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأشاد الهاني بالتجربة الجزائرية في القطاع الفلاحي، معرباً عن رغبة لبنان في الاستفادة من الخبرات الجزائرية لتطوير الزراعة المحلية.

كما شدّد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، عبر تبادل الخبرات، وتفعيل الشراكات التقنية والعلمية، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزّز العلاقات بين الشعبين اللبناني والجزائري.

المصدر: مواقع