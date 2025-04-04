طيران الاحتلال يشن غارة على شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 00:28

طيران الاحتلال يشن غارة على شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 33 mins 3 April، 2025
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