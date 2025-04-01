الشيخ مؤمن الرفاعي استنكر العدوان على الضاحية: للتمسك بخيار المقاومة

استنكر الشيخ مؤمن الرفاعي في بيان له يوم الثلاثاء “الإعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان واستباحة أراضيه وسمائه من الشمال إلى الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية”.

وتوجه الرفاعي إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالقول “للتمسك بتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وردع الاعتداءات المتكررة والضغط على المجتمع الدولي لحماية المجتمع اللبناني، والإلتزام بالعهود”، وقال إن “ما يحصل يؤكد لنا جميعاً ضرورة التمسك بخيار المقاومة لردع العدو الاسرائيلي والحفاظ على عزة لبنان وكرامته وسيادته لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام