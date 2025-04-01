الشيخ مؤمن الرفاعي استنكر العدوان على الضاحية: للتمسك بخيار المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2025 - 21:26

الشيخ مؤمن الرفاعي استنكر العدوان على الضاحية: للتمسك بخيار المقاومة

منذ 40 mins 1 April، 2025
الشيخ مؤمن الرفاعي
لبنان

استنكر الشيخ مؤمن الرفاعي في بيان له يوم الثلاثاء “الإعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان واستباحة أراضيه وسمائه من الشمال إلى الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية”.

وتوجه الرفاعي إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالقول “للتمسك بتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وردع الاعتداءات المتكررة والضغط على المجتمع الدولي لحماية المجتمع اللبناني، والإلتزام بالعهود”، وقال إن “ما يحصل يؤكد لنا جميعاً ضرورة التمسك بخيار المقاومة لردع العدو الاسرائيلي والحفاظ على عزة لبنان وكرامته وسيادته لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة