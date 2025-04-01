العميد سريع: نؤكد أننا لن تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات الدفاعية ضد كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 01:22

العميد سريع: نؤكد أننا لن تتردد بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات الدفاعية ضد كافة القطع الحربية المعادية خلال الأيام المقبلة

منذ 40 mins 1 April، 2025
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