ارتفاع عدد الشهداء في استهداف شقة بمدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة إلى 9 بينهم أطفال ونساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 00:30

ارتفاع عدد الشهداء في استهداف شقة بمدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة إلى 9 بينهم أطفال ونساء

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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