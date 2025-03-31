حماس: جيش الاحتلال واصل قصفه لأبناء شعبنا في غزة طيلة أول أيام عيد الفطر ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 00:30

حماس: جيش الاحتلال واصل قصفه لأبناء شعبنا في غزة طيلة أول أيام عيد الفطر ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء

منذ 1 ساعة 30 March، 2025
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