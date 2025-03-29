هآرتس: 80 غارة إسرائيلية على 30 موقعا بغزة يوم الثلاثاء الماضي والجيش لم يذكر سوى أسماء 7 من نشطاء وقادة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 06:08

هآرتس: 80 غارة إسرائيلية على 30 موقعا بغزة يوم الثلاثاء الماضي والجيش لم يذكر سوى أسماء 7 من نشطاء وقادة حماس

منذ 1 ساعة 29 March، 2025
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