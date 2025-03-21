صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”: اشتباكات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال بعد أن حاولوا اختراق حواجز خلال مسيرة احتجاجية باتّجاه مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 12:22

صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”: اشتباكات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال بعد أن حاولوا اختراق حواجز خلال مسيرة احتجاجية باتّجاه مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة

منذ 7 mins 21 March، 2025
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