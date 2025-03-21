الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية : المستشفيات في غزة تعمل فوق طاقتها جراء الإصابات المريعة الناجمة عن القصف الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 04:44

الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية : المستشفيات في غزة تعمل فوق طاقتها جراء الإصابات المريعة الناجمة عن القصف الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 21 March، 2025
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