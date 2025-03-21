المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي عدد الضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 03:10

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي عدد الضحايا

منذ 55 mins 21 March، 2025
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