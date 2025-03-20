طائرات الاحتلال تستهدف المصلى الجديد بجانب مسجد الاندونيسي بمنطقة معن شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2025 - 04:08

طائرات الاحتلال تستهدف المصلى الجديد بجانب مسجد الاندونيسي بمنطقة معن شرق مدينة خانيونس

منذ 48 mins 20 March، 2025
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