غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 03:30

غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة

منذ 32 mins 19 March، 2025
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