صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع ونفاطيم بالنقب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2025 - 19:52

صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع ونفاطيم بالنقب

منذ 53 mins 18 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة