مصادر طبية: 205 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 113 منهم جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 06:48

مصادر طبية: 205 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 113 منهم جنوبي القطاع

منذ 2 ساعة 18 March، 2025
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