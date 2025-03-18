دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 05:00

دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 21 mins 18 March، 2025
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