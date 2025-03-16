إطلاق نار مكثف من دبابات العدو صوب المناطق الجنوبية لرفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2025 - 06:12

إطلاق نار مكثف من دبابات العدو صوب المناطق الجنوبية لرفح جنوبي قطاع غزة

منذ 28 mins 16 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة