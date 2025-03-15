مراسل المنار: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق رشقات رشاشة وقنابل “لانشر” من موقعها في رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 23:50

مراسل المنار: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق رشقات رشاشة وقنابل “لانشر” من موقعها في رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا

منذ 5 mins 15 March، 2025
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