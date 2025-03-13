الجيش اللبناني يتسلم العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة وينقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 11:30

الجيش اللبناني يتسلم العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة وينقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة

منذ 2 ساعة 13 March، 2025
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