اعلام العدو: تقارير أولية عن عملية إطلاق نار في منطقة أريئيل بالضفة الغربية وسقوط عدد من الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2025 - 21:40

اعلام العدو: تقارير أولية عن عملية إطلاق نار في منطقة أريئيل بالضفة الغربية وسقوط عدد من الإصابات

منذ 45 mins 12 March، 2025
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