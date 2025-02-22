معهد دراسات “الأمن القومي الإسرائيلي”: حماس أذلت “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 20:42

معهد دراسات “الأمن القومي الإسرائيلي”: حماس أذلت “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها

منذ 42 mins 22 February، 2025
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