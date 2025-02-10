يسرائيل هيوم العبرية : نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 19:56

يسرائيل هيوم العبرية : نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس

منذ 37 mins 10 February، 2025
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