أبو عبيدة: العدو منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 18:14

أبو عبيدة: العدو منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها

منذ 14 mins 10 February، 2025
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