الخارجية المصرية: نرفض أي تصريحات تستهدف تهجير الفلسطينيين ونتضامن مع أبناء غزة الذين يتمسكون بأرضهم رغم ما يتعرضون له من أهوال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 00:14

الخارجية المصرية: نرفض أي تصريحات تستهدف تهجير الفلسطينيين ونتضامن مع أبناء غزة الذين يتمسكون بأرضهم رغم ما يتعرضون له من أهوال

منذ 54 mins 9 February، 2025
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