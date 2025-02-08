أسوشيتد برس عن خفر السواحل الأمريكي: مصرع 10 أشخاص كانوا على متن طائرة تحطمت في ولاية ألاسكا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 03:32

أسوشيتد برس عن خفر السواحل الأمريكي: مصرع 10 أشخاص كانوا على متن طائرة تحطمت في ولاية ألاسكا

منذ 59 mins 8 February، 2025
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