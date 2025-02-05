حركة حماس: ندعو الى اتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 5 2025 - 10:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
البث المباشر
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
طوفان الأقصى
البث المباشر
حركة حماس: ندعو الى اتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس
منذ 1 ساعة
5 February، 2025
عاجل
التعليقات
ذات صلة
“حماس” رداً على مواقف ترامب: تصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تصريحات ترامب إعلان حرب على شعبنا وغزة ستبقى عصية على التهجير والمشاريع الاستعمارية
يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي: من المحتمل أن نرى في المستقبل أيضًا قادة آخرين في حماس كنا نظن أننا قضينا عليهم يظهرون فجأة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}