هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو: ترامب ومبعوثه ويتكوف عازمان على استكمال اتفاق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 06:20

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو: ترامب ومبعوثه ويتكوف عازمان على استكمال اتفاق غزة

منذ 55 mins 5 February، 2025
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