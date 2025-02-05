رويترز عن رئيس وزراء أستراليا: موقفنا تجاه غزة لم يتغير بعد إعلان ترامب عن خطة للسيطرة على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 06:20

رويترز عن رئيس وزراء أستراليا: موقفنا تجاه غزة لم يتغير بعد إعلان ترامب عن خطة للسيطرة على القطاع

منذ 58 mins 5 February، 2025
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