حزب الله: كان حريًّا ‏بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 14:56

حزب الله: كان حريًّا ‏بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني

منذ 12 mins 4 February، 2025
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